Губернатор заявил о взрыве ракеты в Таганроге

В правительстве подтвердили, что есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Голубев уточнил, что четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Позже губернатор также сообщил, что всего за медицинской помощью обратились 15 человек, у которых «легкие травмы от осколков».