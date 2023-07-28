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Общество

Губернатор заявил о взрыве ракеты в Таганроге

Ведомости

В центре Таганрога взорвалась ракета, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет», – говорится в сообщении.

В правительстве подтвердили, что есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Голубев уточнил, что четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Позже губернатор также сообщил, что всего за медицинской помощью обратились 15 человек, у которых «легкие травмы от осколков».

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что в результате взрыва могли пострадать 12 человек. По данным агентства, на месте взрыва образовался завал, под которым могут быть люди. 

В Следственном комитете сообщили, что на место взрыва выехали следователи и криминалисты регионального управления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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