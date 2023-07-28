Губернатор заявил о взрыве ракеты в Таганроге
В центре Таганрога взорвалась ракета, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет», – говорится в сообщении.
В правительстве подтвердили, что есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Голубев уточнил, что четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Позже губернатор также сообщил, что всего за медицинской помощью обратились 15 человек, у которых «легкие травмы от осколков».
ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что в результате взрыва могли пострадать 12 человек. По данным агентства, на месте взрыва образовался завал, под которым могут быть люди.
В Следственном комитете сообщили, что на место взрыва выехали следователи и криминалисты регионального управления.