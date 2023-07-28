Минобороны сообщило о предотвращенной атаке беспилотника в Москве

Это не первая попытка украинских беспилотников атаковать московский регион за прошедшую неделю. В частности, утром 24 июля два беспилотника атаковали два нежилых здания в Москве. По данным Минобороны, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После атаки беспилотников департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от д. 18 в сторону Подмосковья, также было перекрыто движение на проспекте Лихачева. Оба проспекта находятся на юге столице. Как сообщили в экстренных службах ТАСС, от падения дронов пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17 и 18 этажах. В результате никто не пострадал.