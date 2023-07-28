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Минобороны сообщило о предотвращенной атаке беспилотника в Москве

Ведомости

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник, который пытался атаковать несколько объектов в Московской области, в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – сказано в сообщении.

Изначально о сбитом беспилотнике сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в 04:08 мск. «Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», – написал он.

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Это не первая попытка украинских беспилотников атаковать московский регион за прошедшую неделю. В частности, утром 24 июля два беспилотника атаковали два нежилых здания в Москве. По данным Минобороны, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После атаки беспилотников департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от д. 18 в сторону Подмосковья, также было перекрыто движение на проспекте Лихачева. Оба проспекта находятся на юге столице. Как сообщили в экстренных службах ТАСС, от падения дронов пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17 и 18 этажах. В результате никто не пострадал. 

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Об атаке беспилотников также сообщалось 30 мая. Тогда дроны попали в жилые дома в столице на ул. Атласова в Новой Москве, на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье – в 500 м от от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. По факту происшествия главное управление СК России возбудило уголовное дело о терроризме по ст. 205 УК РФ. После этого президент России Владимир Путин отметил, что хотя системы ПВО сработали штатно, но «есть над чем работать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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