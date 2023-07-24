В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Это не первая атака дронов на столицу. 30 мая беспилотники попали в жилые дома в столице на ул. Атласова в Новой Москве, на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье – в 500 м от от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. По факту происшествия главное управление СК России возбудило уголовное дело о терроризме по ст. 205 УК РФ. После этого президент России Владимир Путин отметил, что системы ПВО сработали штатно, но отметил, что «есть над чем работать».