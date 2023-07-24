В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
Беспилотники, атаковавшие Москву утром 24 июля, нейтрализованы, вопросы по поводу развития системы защиты необходимо направлять в Минобороны России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это вопрос, который больше касается, наверное, все-таки нашего профильного ведомства. Это Министерство обороны. Эти сегодняшние беспилотники были нейтрализованы. То есть в этом плане меры принимаются. Но, что касается развития системы защиты, обеспечения ее более интенсивной работы – это вопрос к Министерству обороны», – сказал он, отвечая на вопрос о том, была ли проведена какая-либо работа по улучшению системы ПВО.
Песков также не стал отвечать на вопрос о том, как в Кремле оценили работу системы ПВО в сравнении с атакой беспилотников в конце мая, и направил его в Минобороны.
По словам представителя Кремля, число атак беспилотников на российские регионы в последние дни действительно, увеличилось. Он подчеркнул, что в связи с этим каждый день ведется напряженная работа и принимаются меры по обеспечению безопасности. «Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, все принимают меры», – добавил Песков.
В ночь на 24 июля была пресечена атака семнадцати беспилотников на территории Крыма, четырнадцать из них были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и три – уничтожены системой ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России, подчеркнув, что в результате никто не пострадал.
Помимо этого, утром 24 июля два беспилотника атаковали два нежилых здания в Москве. По данным Минобороны, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После атаки беспилотников департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от д. 18 в сторону Подмосковья, также было перекрыто движение на проспекте Лихачева. Оба проспекта находятся на юге столице. Как сообщили в экстренных службах ТАСС, от падения дронов пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17 и 18 этажах.
Это не первая атака дронов на столицу. 30 мая беспилотники попали в жилые дома в столице на ул. Атласова в Новой Москве, на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье – в 500 м от от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. По факту происшествия главное управление СК России возбудило уголовное дело о терроризме по ст. 205 УК РФ. После этого президент России Владимир Путин отметил, что системы ПВО сработали штатно, но отметил, что «есть над чем работать».