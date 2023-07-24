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Собянин пообещал помощь жителям пострадавшего при атаке беспилотника дома

Ведомости

В результате атаки беспилотников на Москву были выбиты окна в жилом доме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», – написал он у себя в Telegram-канале.

Утром 24 июля Москву вновь атаковали украинские беспилотники. Собянин заявлял, что в результате падения дронов пострадали два нежилых здания. В экстренных службах сообщили, что пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17 и 18 этажах.

По данным Минобороны, два БПЛА были «подавлены и потерпели крушение». В ведомстве сообщили об отсутствии пострадавших.

Последний раз атака беспилотников произошла 4 июля. Падения дронов были зафиксированы в Новой Москве и Московской области, Собянин сообщал об отсутствии пострадавших и жертв.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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