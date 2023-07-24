Собянин пообещал помощь жителям пострадавшего при атаке беспилотника дома

Утром 24 июля Москву вновь атаковали украинские беспилотники. Собянин заявлял, что в результате падения дронов пострадали два нежилых здания. В экстренных службах сообщили, что пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17 и 18 этажах.