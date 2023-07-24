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Минобороны сообщило о пресечении атаки 17 беспилотников в Крыму

Ведомости

В ночь на 24 июля была пресечена атака семнадцати беспилотников на территории Крыма, четырнадцать из них были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и три – уничтожены системой ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«Четырнадцать украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Кроме того, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО», – сказано в сообщении. 

В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в ночь на 14 июля было сбито и подавлено 11 беспилотников. В результате был поврежден частный дом в Кировском районе. Аксенов отметил, что в целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь. К 09:30 мск Аксенов сообщил о возобновлении движения по трассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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