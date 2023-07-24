Минобороны сообщило о пресечении атаки 17 беспилотников в Крыму

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в ночь на 14 июля было сбито и подавлено 11 беспилотников. В результате был поврежден частный дом в Кировском районе. Аксенов отметил, что в целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь. К 09:30 мск Аксенов сообщил о возобновлении движения по трассе.