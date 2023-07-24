Минобороны сообщило о пресечении атаки 17 беспилотников в Крыму
В ночь на 24 июля была пресечена атака семнадцати беспилотников на территории Крыма, четырнадцать из них были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и три – уничтожены системой ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Четырнадцать украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Кроме того, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО», – сказано в сообщении.
В результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в ночь на 14 июля было сбито и подавлено 11 беспилотников. В результате был поврежден частный дом в Кировском районе. Аксенов отметил, что в целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь. К 09:30 мск Аксенов сообщил о возобновлении движения по трассе.