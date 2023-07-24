Аксенов сообщил об атаке 11 дронов на Крым

22 июля в результате атаки украинского беспилотника произошел взрыв на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. В целях обеспечения безопасности было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения. Четырем эвакуированным жителям Крыма понадобилась госпитализация. Кроме того, в Красногвардейском районе было временно приостановлено движение поездов.