Аксенов сообщил об атаке 11 дронов на Крым
Над Крымом было сбито и подавлено 11 беспилотников ВСУ, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», – написал он у себя в Telegram-канале.
В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли более чем на 40 минут, связано ли это с прилетами, власти не уточнили.
22 июля в результате атаки украинского беспилотника произошел взрыв на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. В целях обеспечения безопасности было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения. Четырем эвакуированным жителям Крыма понадобилась госпитализация. Кроме того, в Красногвардейском районе было временно приостановлено движение поездов.
Утром 20 июля в результате падения беспилотника на поселок Раздольное в Крыму погибла девочка-подросток. Также были повреждены четыре административных здания, выбиты окна в соседних домах. Тогда в поселке был введен режим ЧС муниципального уровня.