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Аксенов сообщил об атаке 11 дронов на Крым

Ведомости

Над Крымом было сбито и подавлено 11 беспилотников ВСУ, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», – написал он у себя в Telegram-канале.

В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли более чем на 40 минут, связано ли это с прилетами, власти не уточнили.

22 июля в результате атаки украинского беспилотника произошел взрыв на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. В целях обеспечения безопасности было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения. Четырем эвакуированным жителям Крыма понадобилась госпитализация. Кроме того, в Красногвардейском районе было временно приостановлено движение поездов.

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Утром 20 июля в результате падения беспилотника на поселок Раздольное в Крыму погибла девочка-подросток. Также были повреждены четыре административных здания, выбиты окна в соседних домах. Тогда в поселке был введен режим ЧС муниципального уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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