СК расследует атаку беспилотника после гибели в Крыму ребенка
Следственный комитет (СК) России расследует атаку украинского беспилотника на поселок в Крыму, в результате которой погиб ребенок. Об этом сообщили в ведомстве.
СК устанавливает лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению. На месте происшествия работают сотрудники регионального управления ведомства.
Украинский беспилотник атаковал поселок Раздольное в Крыму утром 20 июля. Погибла девочка-подросток. Также повреждения получили четыре административных здания, были выбиты окна в соседних домах, сообщал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник. После этого в поселке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
Днем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в центральной части Крыма. По его данным, пострадавших и разрушений нет.
18 июля Аксенов рассказал, что ночью была отражена атака 28 беспилотников на востоке Крыма. По его словам, 9 из них были сбиты системой ПВО, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Позже Минобороны подтвердило эту информацию. В ведомстве уточнили, что 17 БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще 17 – подавлены.