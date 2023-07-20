Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в центре Крыма

Атаки беспилотников на полуостров усилились в последние дни. 18 июля Аксенов рассказал, что ночью была отражена атака 28 беспилотников на востоке Крыма. По его словам, 9 из них были сбиты системой ПВО, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. До этого, 17 июля, надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Тогда погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь пострадала.