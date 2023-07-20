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Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в центре Крыма

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в центральной части Крыма, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – написал он у себя в Telegram-канале.

Утром 20 июля в результате атаки украинского беспилотника по поселку Раздольное в Крыму погибла девочка-подросток. Также повреждения получили четыре административных здания, были выбиты окна в соседних домах, сообщал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник. После этого в поселке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Атаки беспилотников на полуостров усилились в последние дни. 18 июля Аксенов рассказал, что ночью была отражена атака 28 беспилотников на востоке Крыма. По его словам, 9 из них были сбиты системой ПВО, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. До этого, 17 июля, надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Тогда погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь пострадала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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