Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в центре Крыма
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в центральной части Крыма, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – написал он у себя в Telegram-канале.
Утром 20 июля в результате атаки украинского беспилотника по поселку Раздольное в Крыму погибла девочка-подросток. Также повреждения получили четыре административных здания, были выбиты окна в соседних домах, сообщал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник. После этого в поселке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
Атаки беспилотников на полуостров усилились в последние дни. 18 июля Аксенов рассказал, что ночью была отражена атака 28 беспилотников на востоке Крыма. По его словам, 9 из них были сбиты системой ПВО, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. До этого, 17 июля, надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Тогда погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь пострадала.