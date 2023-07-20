В крымском поселке ввели режим ЧС после атаки беспилотника

Об атаке беспилотника утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал, что удар пришелся на один из населенных пунктов на северо-западе полуострова. Тогда же Аксенов сообщил, что в результате атаки погибла девочка-подросток. Он пообещал оказать семье необходимую поддержку.