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Общество

В крымском поселке ввели режим ЧС после атаки беспилотника

Ведомости

В Крыму в поселке Раздольное ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧП) муниципального уровня. Об этом сообщили в правительстве республики со ссылкой на главу администрации Раздольненского района Дениса Олейника.

Утром 20 июля в результате атаки украинского беспилотника по поселку погибла девочка. Также повреждения получили четыре административных здания, были выбиты окна в соседних домах, рассказывал ранее Олейник.

«В пгт Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении правительства Крыма.

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«Обойдем все дома и определим нанесенный ущерб. Следком, правоохранительные органы работают на месте, взрывотехники. В кратчайшее время планируем устранить все последствия», – сообщил Олейник информационному порталу «Крым.24».

Об атаке беспилотника утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал, что удар пришелся на один из населенных пунктов на северо-западе полуострова. Тогда же Аксенов сообщил, что в результате атаки погибла девочка-подросток. Он пообещал оказать семье необходимую поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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