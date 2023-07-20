В крымском поселке ввели режим ЧС после атаки беспилотника
В Крыму в поселке Раздольное ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧП) муниципального уровня. Об этом сообщили в правительстве республики со ссылкой на главу администрации Раздольненского района Дениса Олейника.
Утром 20 июля в результате атаки украинского беспилотника по поселку погибла девочка. Также повреждения получили четыре административных здания, были выбиты окна в соседних домах, рассказывал ранее Олейник.
«В пгт Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении правительства Крыма.
«Обойдем все дома и определим нанесенный ущерб. Следком, правоохранительные органы работают на месте, взрывотехники. В кратчайшее время планируем устранить все последствия», – сообщил Олейник информационному порталу «Крым.24».
Об атаке беспилотника утром сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал, что удар пришелся на один из населенных пунктов на северо-западе полуострова. Тогда же Аксенов сообщил, что в результате атаки погибла девочка-подросток. Он пообещал оказать семье необходимую поддержку.