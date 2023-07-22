Движение поездов в Крыму приостановили после ЧП на складе боеприпасов

По словам Аксенова, сегодняшнее ЧП было похоже на недавнее происшествие в Кировском районе полуострова, когда из-за пожара и детонации боеприпасов на полигоне власти также объявили эвакуацию. Утром 19 июля глава Крыма сообщил о пожаре на войсковом полигоне, в результате чего была перекрыта трасса «Таврида» на участке дороги со 118-го по 130-й км. В Главном управлении МЧС по Крыму объявили об эвакуации около 2225 человек из четырех населенных пунктов.