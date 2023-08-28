В Крыму сбили два беспилотника

В ночь на 12 августа ВСУ атаковали дронами Крым, 14 аппаратов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений не было. Позднее в тот же день Киев попытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.