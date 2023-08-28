В Крыму сбили два беспилотника
Российские средства ПВО сбили два украинских разведывательных беспилотника в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА. Сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам информации», – написал он.
Минобороны РФ, в свою очередь, уточнило, что речь идет о сбитых беспилотниках самолетного типа, они были уничтожены в районе 10.30.
В ночь на 12 августа ВСУ атаковали дронами Крым, 14 аппаратов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений не было. Позднее в тот же день Киев попытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.
В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ. Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий) и «красный» (критический).