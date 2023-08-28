Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в районе Люберец
Ночью 28 августа силы ПВО уничтожили беспилотник в районе Люберец, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал он.
В Минобороны уточнили, что инцидент произошел около 04:30 мск. В ведомстве назвали произошедшее «попыткой киевского режима совершить террористическую атаку».
На фоне произошедшего ограничения на прием и выпуск самолетов вводили аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», пишет ТАСС. Согласно информации на онлайн-табло «Внуково», на вылет были задержаны 19 рейсов, которые должны были покинуть аэропорт в период с 01:00 до 06:00 мск, еще два рейса – в Грозный и Даламан – были отменены. Еще три самолета были перенаправлены на посадку в Нижний Новгород и аэропорт «Шереметьево». В «Домодедово» на вылет были задержаны около 10 рейсов, еще три были отменены – в Ноябрьск, Салехард и Надым.
В предыдущий раз о работе системы ПВО в Московской области сообщалось 26 августа. Инцидент произошел в Истринском районе. В результате произошедшего никто не пострадал. 25 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО эффективно работают против атак беспилотников. Он призвал помнить, что активность с украинской стороны нацелена на жилые дома и объекты, поэтому не всегда получается «избегать каких-то незначительных повреждений».