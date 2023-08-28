Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в районе Люберец

На фоне произошедшего ограничения на прием и выпуск самолетов вводили аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», пишет ТАСС. Согласно информации на онлайн-табло «Внуково», на вылет были задержаны 19 рейсов, которые должны были покинуть аэропорт в период с 01:00 до 06:00 мск, еще два рейса – в Грозный и Даламан – были отменены. Еще три самолета были перенаправлены на посадку в Нижний Новгород и аэропорт «Шереметьево». В «Домодедово» на вылет были задержаны около 10 рейсов, еще три были отменены – в Ноябрьск, Салехард и Надым.