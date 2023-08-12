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Минобороны обвинило Украину в попытке теракта на Крымском мосту

Ведомости

Украина сегодня попыталась нанести террористический удар по Крымскому мосту при помощи переделенной в ударную зенитной ракетой С-200, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

«12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант», – говорится в сообщении.

Силы ПВО выявили и перехватили ракету, разрушений и пострадавших в результате атаки нет, добавили в военном ведомстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива. Позднее он сообщил о еще одной сбитой ракете над проливом. «Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!», – написал он в своем Telegram-канале.

ВСУ сегодня ночью атаковали полуостров 20 беспилотниками, 14 из которых были уничтожены ПВО, а остальные – подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не было.

6 августа украинские военные выпустили ракеты в сторону Чонгарского моста на севере Крыма, была повреждена дорога, сообщал Аксенов. В ночь на 4 августа 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму. 30 июля в Минобороны заявили о попытке атаки Крыма 25 беспилотниками. По данным российских военных, все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Украина не в первый раз использует для атаки по территории РФ ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200. В частности, такой ракетой в конце июля была атакована Ростовская область. Ракета была перехвачена ПВО, а ее обломки упали на территории Таганрога.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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