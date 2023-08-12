Минобороны обвинило Украину в попытке теракта на Крымском мосту
Украина сегодня попыталась нанести террористический удар по Крымскому мосту при помощи переделенной в ударную зенитной ракетой С-200, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
«12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант», – говорится в сообщении.
Силы ПВО выявили и перехватили ракету, разрушений и пострадавших в результате атаки нет, добавили в военном ведомстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива. Позднее он сообщил о еще одной сбитой ракете над проливом. «Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!», – написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ сегодня ночью атаковали полуостров 20 беспилотниками, 14 из которых были уничтожены ПВО, а остальные – подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не было.
6 августа украинские военные выпустили ракеты в сторону Чонгарского моста на севере Крыма, была повреждена дорога, сообщал Аксенов. В ночь на 4 августа 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму. 30 июля в Минобороны заявили о попытке атаки Крыма 25 беспилотниками. По данным российских военных, все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
Украина не в первый раз использует для атаки по территории РФ ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200. В частности, такой ракетой в конце июля была атакована Ростовская область. Ракета была перехвачена ПВО, а ее обломки упали на территории Таганрога.