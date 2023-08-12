Минобороны обвинило Украину в попытке теракта на Крымском мосту

6 августа украинские военные выпустили ракеты в сторону Чонгарского моста на севере Крыма, была повреждена дорога, сообщал Аксенов. В ночь на 4 августа 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму. 30 июля в Минобороны заявили о попытке атаки Крыма 25 беспилотниками. По данным российских военных, все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.