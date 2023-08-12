Аксенов сообщил о двух сбитых украинских ракетах в районе Керченского пролива
Российские силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две ракеты, запущенные ВСУ, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», – написал он.
Глава региона призвал людей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что Киев предпринял попытку «нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант». Ракета была обнаружена и перехвачена средствами ПВО, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее сегодня Минобороны сообщило о пресечении ночной атаки дронами ВСУ на Крым. 14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
6 августа украинские военные выпустили ракеты в сторону Чонгарского моста на севере Крыма, была повреждена дорога, сообщал Аксенов. В ночь на 4 августа 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму. 30 июля в Минобороны заявили о попытке атаки Крыма 25 беспилотниками. По данным российских военных, все они были уничтожены. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ. Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий) и «красный» (критический).