На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся атаке надводных беспилотников Украины. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК РФ возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по информации ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры от нападений с воздуха и моря.