На Крымском мосту восстановили автомобильное движение
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале, где публикуются оперативные данные по ситуации на автоподходах к мосту.
О временных ограничениях Telegram-канал сообщил 6 августа около 14.00 мск, причина перекрытия не уточнялась. О восстановлении движения стало известно примерно через час.
Ранее на этой неделе, 2 августа, движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали дважды.
В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся атаке надводных беспилотников Украины. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК РФ возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по информации ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры от нападений с воздуха и моря.