Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Брянской областью
Ночью 28 августа российская система ПВО уничтожила два украинских беспилотника в небе над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области», – сказано в сообщении.
Вечером 27 августа губернатор Александр Богомаз сообщил, что истема ПВО сбила беспилотник над Трубчевским районом. В результате никто не пострадал, разрушений не было.
В предыдущий раз Минобороны сообщало о работе системы ПВО в Брянской области утром 27 августа. Тогда же атаке подверглась и Курская область. В ведомстве отметили, что в ночные и утренние часы 27 августа были сбиты два беспилотника.
Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.