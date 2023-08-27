Газета
Общество

Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать дронами территорию России

Два беспилотника сбили над Брянской и Курской областями
Ведомости
Михаил Терещенко / ТАСС

В ночь на 27 августа и утром Брянскую и Курскую области атаковали беспилотники. Два летательных аппарата сбиты системой средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны.

«27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении.

Москва и область, а также другие регионы России в последнее время неоднократно подвергаются атакам беспилотников. Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над Трубчевским районом украинского беспилотника. В результате никто не пострадал.

Ранее по теме: Собянин сообщил о повреждениях из-за попадания дрона в одно из зданий «Москвы-сити»

Об атаках на Московский регион Минобороны последний раз сообщало в ночь на 26 августа. Тогда ПВО сбило дрон над территорией Истринского района Подмосковья. Перед этим об уничтожении дрона на подлете к столице сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет, заявлял он.

Ночью 23 августа ПВО сбила два беспилотника, которые пытались атаковать Москву, третий попал в строящееся здание на территории комплекса «Москва-сити».

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных