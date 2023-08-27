Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать дронами территорию России

Об атаках на Московский регион Минобороны последний раз сообщало в ночь на 26 августа. Тогда ПВО сбило дрон над территорией Истринского района Подмосковья. Перед этим об уничтожении дрона на подлете к столице сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет, заявлял он.