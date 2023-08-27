Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать дронами территорию России

Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать дронами территорию РоссииДва беспилотника сбили над Брянской и Курской областями
В ночь на 27 августа и утром Брянскую и Курскую области атаковали беспилотники. Два летательных аппарата сбиты системой средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны.
«27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении.
Москва и область, а также другие регионы России в последнее время неоднократно подвергаются атакам беспилотников. Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над Трубчевским районом украинского беспилотника. В результате никто не пострадал.
Об атаках на Московский регион Минобороны последний раз сообщало в ночь на 26 августа. Тогда ПВО сбило дрон над территорией Истринского района Подмосковья. Перед этим об уничтожении дрона на подлете к столице сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет, заявлял он.
Ночью 23 августа ПВО сбила два беспилотника, которые пытались атаковать Москву, третий попал в строящееся здание на территории комплекса «Москва-сити».