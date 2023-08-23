Собянин сообщил о повреждениях из-за попадания дрона в одно из зданий «Москвы-сити»

21 августа сообщалось о двух сбитых беспилотниках – в Одинцовском и Истринском районах Подмосковья. В результате пострадали два человека. Днем ранее, по данным Минобороны, дрон был обнаружен над Ступинским районом, он летел в направлении Москвы. 19 августа беспилотник упал в безлюдном районе рядом с Путилково городского округа Красногорск. 18 августа Собянин сообщил, что обломки дрона упали в районе Экспоцентра. В результате этих инцидентов пострадавших нет.