Собянин сообщил о повреждениях из-за попадания дрона в одно из зданий «Москвы-сити»В результате атаки никто не пострадал
Ночью 23 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, которые пытались атаковать Москву, третий попал в строящееся здание на территории комплекса «Москва-сити». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы», – написал он. Позже Собянин заявил еще об одном сбитом дроне в районе Химок.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако повреждения получили две соседние со зданием в «Сити» пятиэтажки. Как уточнил мэр Москвы, в них выбито несколько окон.
Минобороны, в свою очередь, сообщило о пресечении атаки Киева на Москву при помощи трех беспилотников. По данным ведомства, два дрона были уничтожены силами ПВО, а третий подавлен средствами РЭБ, из-за чего устройство потеряло управление и попало в строящееся здание комплекса «Москва-сити». В Минобороны также подчеркнули, что в результате происшествия пострадавших нет.
ТАСС со ссылкой на авиационные службы пишет, что из-за ночной атаки московские аэропорты временно ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. В частности, из «Домодедово» с опозданием более чем на час вылетели рейсы в Шарджу, Пензу, Ноябрьск, Каир и Салехард. Рейс в Анталью был отменен.
В «Шереметьево» были задержаны лайнеры, следующие в Анталью, Ереван, Новый Уренгой, Костанай, Алжир и Норильск. Из «Внуково» также с задержкой вылетели рейсы в Монастир, Дубай, Стамбул, Анталью и др. Позже в экстренных службах уточнили, что аэропорты возобновили работу в обычном режиме.
Собянин и Минобороны уже шестой день подряд сообщают о попытках Украины атаковать Москву при помощи беспилотников. Накануне, 22 августа, ПВО сбила два беспилотника — в Красногорске и в районе поселка Часцы в Одинцовском районе. В результате произошедшего никто не пострадал.
21 августа сообщалось о двух сбитых беспилотниках – в Одинцовском и Истринском районах Подмосковья. В результате пострадали два человека. Днем ранее, по данным Минобороны, дрон был обнаружен над Ступинским районом, он летел в направлении Москвы. 19 августа беспилотник упал в безлюдном районе рядом с Путилково городского округа Красногорск. 18 августа Собянин сообщил, что обломки дрона упали в районе Экспоцентра. В результате этих инцидентов пострадавших нет.