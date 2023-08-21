Газета
Общество

Два беспилотника за утро сбиты над Московской областью

Дроны пытаются атаковать столицу четвертые сутки подряд
Анастасия Морозова
Алексей Филиппов / РИА Новости

Утром 21 августа в Московской области был сбит еще один беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ориентировочно в 08:16 мск сработала система ПВО, она обнаружила и сбила украинский беспилотник в небе над территорией Истринского района Подмосковья, уточнили в ведомстве. 

Позже эту информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

На фоне сообщений о беспилотниках в регионе ограничения на прием и выпуск самолетов вводили аэропорты «Внуково» и «Домодедово». Они были введены ориентировочно в 06:25 мск и действовали до 08:30. Согласно информации на онлайн-табло «Внуково», на прилет были задержаны 17 рейсов, на вылет – 12. В «Домодедово» на прилет были задержаны в общей сложности 22 рейса, из них 18 самолетов к 08:40 уже приземлились с задержкой. 

Минобороны сообщает об атаках беспилотников на Москву четвертый день подряд. В частности, 20 августа, по данным ведомства, дрон был обнаружен над Ступинским районом, он летел в направлении Москвы. 19 августа беспилотник упал в безлюдном районе рядом с Путилково городского округа Красногорск. 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки дрона упали в районе Экспоцентра. В результате всех инцидентов пострадавших нет.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных