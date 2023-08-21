Два беспилотника за утро сбиты над Московской областью

На фоне сообщений о беспилотниках в регионе ограничения на прием и выпуск самолетов вводили аэропорты «Внуково» и «Домодедово». Они были введены ориентировочно в 06:25 мск и действовали до 08:30. Согласно информации на онлайн-табло «Внуково», на прилет были задержаны 17 рейсов, на вылет – 12. В «Домодедово» на прилет были задержаны в общей сложности 22 рейса, из них 18 самолетов к 08:40 уже приземлились с задержкой.