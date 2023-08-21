Два беспилотника за утро сбиты над Московской областью

Два беспилотника за утро сбиты над Московской областьюДроны пытаются атаковать столицу четвертые сутки подряд
Утром 21 августа в Московской области был сбит еще один беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Ориентировочно в 08:16 мск сработала система ПВО, она обнаружила и сбила украинский беспилотник в небе над территорией Истринского района Подмосковья, уточнили в ведомстве.
Позже эту информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.
На фоне сообщений о беспилотниках в регионе ограничения на прием и выпуск самолетов вводили аэропорты «Внуково» и «Домодедово». Они были введены ориентировочно в 06:25 мск и действовали до 08:30. Согласно информации на онлайн-табло «Внуково», на прилет были задержаны 17 рейсов, на вылет – 12. В «Домодедово» на прилет были задержаны в общей сложности 22 рейса, из них 18 самолетов к 08:40 уже приземлились с задержкой.
Минобороны сообщает об атаках беспилотников на Москву четвертый день подряд. В частности, 20 августа, по данным ведомства, дрон был обнаружен над Ступинским районом, он летел в направлении Москвы. 19 августа беспилотник упал в безлюдном районе рядом с Путилково городского округа Красногорск. 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки дрона упали в районе Экспоцентра. В результате всех инцидентов пострадавших нет.