Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках

Собянин сообщил о двух сбитых беспилотникахОдин в районе Красногорска, другой в районе Часцов
Ночью 22 августа системы ПВО сбили два беспилотника — в Красноярске и в районе поселка Часцы в Одинцовском районе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — написал он.
Эту информацию подтвердили и в Минобороны. Там отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал.
По информации ТАСС, на фоне падения обломков беспилотников все аэропорты Москвы приостановили работу и ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже все аэропорты возобновили работу в штатном режиме.
Согласно информации на онлайн-табло аэропортов, задержки рейсов начались с 01:30 мск. В частности, во «Внуково» были задержаны 18 рейсов на вылет, самый поздний из которых должен был вылететь в 06:30 в Стамбул, и 14 рейсов – на прилет, девять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Один рейс был отменен. Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту «Домодедово», девять самолетов, которые должны были приземлиться до 07:00, прилетели с задержкой, 15 рейсов на вылет были отложены. Два рейса были отменены. В «Шереметьево» также несколько рейсов были отменены, два задержаны на прилет и четыре – на вылет.
Это пятый день подряд, когда Минобороны и Собянин сообщают об атаках беспилотников на Москву. В частности, утром 21 августа сообщалось о двух сбитых беспилотниках – в Одинцовском и Истринском районах Подмосковья. В результате пострадали два человека. 20 августа, по данным Минобороны, дрон был обнаружен над Ступинским районом, он летел в направлении Москвы. 19 августа беспилотник упал в безлюдном районе рядом с Путилково городского округа Красногорск. 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки дрона упали обломки упали в районе Экспоцентра. В результате этих инцидентов пострадавших нет.