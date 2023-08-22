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Общество

Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках

Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов
Ведомости
Алексей Филиппов / РИА Новости

Ночью 22 августа системы ПВО сбили два беспилотника — в Красноярске и в районе поселка Часцы в Одинцовском районе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.   

«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — написал он. 

Эту информацию подтвердили и в Минобороны. Там отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

По информации ТАСС, на фоне падения обломков беспилотников все аэропорты Москвы приостановили работу и ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже все аэропорты возобновили работу в штатном режиме. 

Согласно информации на онлайн-табло аэропортов, задержки рейсов начались с 01:30 мск. В частности, во «Внуково» были задержаны 18 рейсов на вылет, самый поздний из которых должен был вылететь в 06:30 в Стамбул, и 14 рейсов – на прилет, девять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Один рейс был отменен. Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту «Домодедово», девять самолетов, которые должны были приземлиться до 07:00, прилетели с задержкой, 15 рейсов на вылет были отложены. Два рейса были отменены. В «Шереметьево» также несколько рейсов были отменены, два задержаны на прилет и четыре – на вылет. 

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Это пятый день подряд, когда Минобороны и Собянин сообщают об атаках беспилотников на Москву. В частности, утром 21 августа сообщалось о двух сбитых беспилотниках – в Одинцовском и Истринском районах Подмосковья. В результате пострадали два человека. 20 августа, по данным Минобороны, дрон был обнаружен над Ступинским районом, он летел в направлении Москвы. 19 августа беспилотник упал в безлюдном районе рядом с Путилково городского округа Красногорск. 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки дрона упали обломки упали в районе Экспоцентра. В результате этих инцидентов пострадавших нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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