Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках

Согласно информации на онлайн-табло аэропортов, задержки рейсов начались с 01:30 мск. В частности, во «Внуково» были задержаны 18 рейсов на вылет, самый поздний из которых должен был вылететь в 06:30 в Стамбул, и 14 рейсов – на прилет, девять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Один рейс был отменен. Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту «Домодедово», девять самолетов, которые должны были приземлиться до 07:00, прилетели с задержкой, 15 рейсов на вылет были отложены. Два рейса были отменены. В «Шереметьево» также несколько рейсов были отменены, два задержаны на прилет и четыре – на вылет.