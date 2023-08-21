Два человека пострадали после падения беспилотника в Подмосковье
Два человека пострадали после падения беспилотника в Истринском районе Московской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра. Есть двое пострадавших – мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась», – написал он.
По словам Воробьева, в результате произошедшего окна оказались выбиты в трех домах.
Утром 21 августа в Московской области было сбито два беспилотника: один – в Одинцовском районе, второй – в Истринском. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
На фоне сообщений о беспилотниках все аэропорты Москвы временно ограничили прием и выпуск самолетов, ограничения продолжались с 06:25 мск до 08:30. По состоянию на 09:00 все аэропорты работали в штатном режиме. За это время 45 пассажирских самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщали в Росавиации.