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Общество

Два человека пострадали после падения беспилотника в Подмосковье

Ведомости

Два человека пострадали после падения беспилотника в Истринском районе Московской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра. Есть двое пострадавших – мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась», – написал он.

По словам Воробьева, в результате произошедшего окна оказались выбиты в трех домах.

Утром 21 августа в Московской области было сбито два беспилотника: один – в Одинцовском районе, второй – в Истринском. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

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На фоне сообщений о беспилотниках все аэропорты Москвы временно ограничили прием и выпуск самолетов, ограничения продолжались с 06:25 мск до 08:30. По состоянию на 09:00 все аэропорты работали в штатном режиме. За это время 45 пассажирских самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщали в Росавиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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