Два человека пострадали после падения беспилотника в Подмосковье

На фоне сообщений о беспилотниках все аэропорты Москвы временно ограничили прием и выпуск самолетов, ограничения продолжались с 06:25 мск до 08:30. По состоянию на 09:00 все аэропорты работали в штатном режиме. За это время 45 пассажирских самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщали в Росавиации.