Газета
Общество

В аэропортах Москвы задержали более 90 рейсов

Ведомости

В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» задержано и отменено более 90 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В «Шереметьево» перенесено время вылета 44 самолетов. Задержаны как внутренние рейсы, следующие в Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Самару и др., так и международные – в Стамбул, Минск, Алматы.

В «Домодедово» задержан 21 рейс, еще один отменен. Во «Внуково» с опозданием ожидается вылет 30 самолетов. В основном изменения в расписании затронули лайнеры, которые должны были вылететь до 10 утра.

Утром 21 августа над Московской областью были сбиты два беспилотника. По данным Минобороны, украинские дроны ликвидировали в небе над Одинцовским и Истринским районами. В результате пострадали два человека, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

На фоне сообщений о беспилотниках московские аэропорты ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В «Росавиации» уточнили, что в запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга было перенаправлено 45 пассажирских рейсов и два грузовых лайнера.

В частности, четыре рейса, следовавшие из Орска, Челябинска и Екатеринбурга в «Шереметьево», приземлились в Казани. По состоянию на 9:00 московские аэропорты работают в штатном режиме, пассажиры перенаправленных рейсов буду доставлены в аэропорты назначения, подчеркнули в «Росавиации».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных