В аэропортах Москвы задержали более 90 рейсов

В частности, четыре рейса, следовавшие из Орска, Челябинска и Екатеринбурга в «Шереметьево», приземлились в Казани. По состоянию на 9:00 московские аэропорты работают в штатном режиме, пассажиры перенаправленных рейсов буду доставлены в аэропорты назначения, подчеркнули в «Росавиации».