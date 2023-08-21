В аэропортах Москвы задержали более 90 рейсов
В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» задержано и отменено более 90 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
В «Шереметьево» перенесено время вылета 44 самолетов. Задержаны как внутренние рейсы, следующие в Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Самару и др., так и международные – в Стамбул, Минск, Алматы.
В «Домодедово» задержан 21 рейс, еще один отменен. Во «Внуково» с опозданием ожидается вылет 30 самолетов. В основном изменения в расписании затронули лайнеры, которые должны были вылететь до 10 утра.
Утром 21 августа над Московской областью были сбиты два беспилотника. По данным Минобороны, украинские дроны ликвидировали в небе над Одинцовским и Истринским районами. В результате пострадали два человека, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
На фоне сообщений о беспилотниках московские аэропорты ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В «Росавиации» уточнили, что в запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга было перенаправлено 45 пассажирских рейсов и два грузовых лайнера.
В частности, четыре рейса, следовавшие из Орска, Челябинска и Екатеринбурга в «Шереметьево», приземлились в Казани. По состоянию на 9:00 московские аэропорты работают в штатном режиме, пассажиры перенаправленных рейсов буду доставлены в аэропорты назначения, подчеркнули в «Росавиации».