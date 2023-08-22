Захарова напомнила Бербок о последствиях оправдания терроризма
Оправдание террористических атак Украины на российские гражданские объекты может привести к тому, что терроризм станет нормой и в западных странах. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, передают «Известия».
«Могу их успокоить: все вернется. И Западная Европа будет, к сожалению, истекать кровью от внутреннего терроризма. Потому что если официальные власти полагают терроризм нормой, он ею станет и у них дома», – сказала Захарова.
Ранее сегодня Бербок заявила, что Украина имеет право на самооборону, поскольку Россия якобы наносит удары по гражданским целям. Таким образом она ответила на вопрос о возможной эскалации из-за атак Киева при помощи беспилотников на российские города.
Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы (ВС) РФ не наносят удары по гражданским объектам на Украине. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, все удары направлены на разрушение военной инфраструктуры Украины.
После начала спецоперации России на Украины Киев стал регулярно обстреливать приграничные территории РФ, а также атаковать города при помощи беспилотников.
Ранее сегодня Минобороны сообщило об очередной попытке Киева осуществить террористическую атаку. По данным ведомства, два дрона были подавлены при помощи средств РЭБ в Брянской области, еще два средства ПВО сбили в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотники были уничтожены вблизи Красногорска и в районе Часцов.