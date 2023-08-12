МИД пообещал не оставить без ответа атаки на Крымский мост

Минобороны ранее сегодня сообщило, что Киев предпринял попытку «нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была обнаружена и перехвачена средствами ПВО, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил сначала о двух сбитых ракетах ВСУ в районе Керченского пролива, а позднее – о еще одной.