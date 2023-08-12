МИД пообещал не оставить без ответа атаки на Крымский мост
Украинские атаки по гражданским объектам в Крыму, в число которых входит и Крымский мост, не останутся без ответа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с сегодняшними попытками ВСУ атаковать полуостров.
«Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы», – говорится в сообщении.
Захарова напомнила, что мост подвергается атакам с прошлой осени, при этом в результате нападений погибали гражданские. Такими действиями, считает МИД, Украина пытается «отыграться на гражданских объектах и мирных жителях» ввиду невозможности изменить ситуацию на поле боя.
«Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», – резюмировала Захарова.
Минобороны ранее сегодня сообщило, что Киев предпринял попытку «нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была обнаружена и перехвачена средствами ПВО, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил сначала о двух сбитых ракетах ВСУ в районе Керченского пролива, а позднее – о еще одной.
Сегодня утром оборонное ведомство также сообщило о пресечении ночной атаки дронами ВСУ на Крым. 14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, была повреждена автомобильная часть моста. В результате атаки на Крымский мост погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.