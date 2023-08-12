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МИД пообещал не оставить без ответа атаки на Крымский мост

Ведомости

Украинские атаки по гражданским объектам в Крыму, в число которых входит и Крымский мост, не останутся без ответа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с сегодняшними попытками ВСУ атаковать полуостров.

«Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы», – говорится в сообщении.

Захарова напомнила, что мост подвергается атакам с прошлой осени, при этом в результате нападений погибали гражданские. Такими действиями, считает МИД, Украина пытается «отыграться на гражданских объектах и мирных жителях» ввиду невозможности изменить ситуацию на поле боя.

«Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», – резюмировала Захарова.

Минобороны ранее сегодня сообщило, что Киев предпринял попытку «нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была обнаружена и перехвачена средствами ПВО, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил сначала о двух сбитых ракетах ВСУ в районе Керченского пролива, а позднее – о еще одной.

Сегодня утром оборонное ведомство также сообщило о пресечении ночной атаки дронами ВСУ на Крым. 14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, была повреждена автомобильная часть моста. В результате атаки на Крымский мост погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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