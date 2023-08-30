Африканский союз проведет встречу «тройки» для анализа ситуации в Габоне

30 августа в Габоне после объявления результатов президентских выборов, на которых президент Али бен Бонго Ондимба набрал 64,27% голосов, произошел военный переворот. Власти ввели комендантский час и отключили интернет после закрытия избирательных участков и начала подсчета голосов. Оппозиция заявила о фальсификации выборов.