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Африканский союз проведет встречу «тройки» для анализа ситуации в Габоне

Ведомости

Африканский союз соберет «тройку» Бурунди - Сенегал - Камерун и проанализирует ситуацию в Габоне. Об этом сообщил председатель Совета мира и безопасности Африканского союза Вилли Ньямитве в соцсети X (Twitter).

«В качестве председателя Совета мира и безопасности Африканского союза (CPS) на август 2023 г. я срочно созвал тройку CPS для анализа ситуации в Габоне, стране, где предпринимается попытка государственного переворота», – написал Ньямитве.

30 августа в Габоне после объявления результатов президентских выборов, на которых президент Али бен Бонго Ондимба набрал 64,27% голосов, произошел военный переворот. Власти ввели комендантский час и отключили интернет после закрытия избирательных участков и начала подсчета голосов. Оппозиция заявила о фальсификации выборов.

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Военные Габона заявили, что отменяют итоги выборов и распускают все институты власти. Президента республики отправили под домашний арест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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