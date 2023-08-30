Африканский союз проведет встречу «тройки» для анализа ситуации в Габоне
Африканский союз соберет «тройку» Бурунди - Сенегал - Камерун и проанализирует ситуацию в Габоне. Об этом сообщил председатель Совета мира и безопасности Африканского союза Вилли Ньямитве в соцсети X (Twitter).
«В качестве председателя Совета мира и безопасности Африканского союза (CPS) на август 2023 г. я срочно созвал тройку CPS для анализа ситуации в Габоне, стране, где предпринимается попытка государственного переворота», – написал Ньямитве.
30 августа в Габоне после объявления результатов президентских выборов, на которых президент Али бен Бонго Ондимба набрал 64,27% голосов, произошел военный переворот. Власти ввели комендантский час и отключили интернет после закрытия избирательных участков и начала подсчета голосов. Оппозиция заявила о фальсификации выборов.
Военные Габона заявили, что отменяют итоги выборов и распускают все институты власти. Президента республики отправили под домашний арест.