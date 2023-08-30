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В Белоруссии раскрыли детали разговора Путина и Лукашенко

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с обстановкой в регионе, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами провел президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа. Актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки обсуждены с президентом России Владимиром Путиным», – говорится в сообщении.

Белорусский президент также провел переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и первым главой республики Нурсултаном Назарбаевым.

Ранее по теме: Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

30 августа Лукашенко празднует день рождения – главе республики исполнилось 69 лет. Ранее пресс-служба Кремля также сообщила о проведенном телефонным разговоре между президентами, кроме того, Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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