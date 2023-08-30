В Белоруссии раскрыли детали разговора Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с обстановкой в регионе, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами провел президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа. Актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки обсуждены с президентом России Владимиром Путиным», – говорится в сообщении.
Белорусский президент также провел переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и первым главой республики Нурсултаном Назарбаевым.
30 августа Лукашенко празднует день рождения – главе республики исполнилось 69 лет. Ранее пресс-служба Кремля также сообщила о проведенном телефонным разговоре между президентами, кроме того, Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.