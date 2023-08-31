Песков: Горбачев оставил «значительный след» в истории России
Первый президент СССР Михаил Горбачев «оставил значительный след» в истории России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент Путин поддерживал с ним отношения. И конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны и это будет навсегда», – сказал он.
Горбачев скончался 30 августа прошлого года на 92-м году жизни. Он являлся последним генсеком ЦК КПСС, а также первым и последним президентом СССР. Горбачев вошел в историю как политик, начавший политику перестройки, гласности и перезагрузки международных отношений.
После смерти последнего генсека президент России Владимир Путин заявил, что перед ним также стояли вызовы внешнеполитического, экономического и общественного характера, а годы его правления выпали на «период сложных, драматических изменений».