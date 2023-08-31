Песков: Горбачев оставил «значительный след» в истории России

Горбачев скончался 30 августа прошлого года на 92-м году жизни. Он являлся последним генсеком ЦК КПСС, а также первым и последним президентом СССР. Горбачев вошел в историю как политик, начавший политику перестройки, гласности и перезагрузки международных отношений.