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Песков: Горбачев оставил «значительный след» в истории России

Ведомости

Первый президент СССР Михаил Горбачев «оставил значительный след» в истории России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент Путин поддерживал с ним отношения. И конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны и это будет навсегда», – сказал он.

Горбачев скончался 30 августа прошлого года на 92-м году жизни. Он являлся последним генсеком ЦК КПСС, а также первым и последним президентом СССР. Горбачев вошел в историю как политик, начавший политику перестройки, гласности и перезагрузки международных отношений. 

После смерти последнего генсека президент России Владимир Путин заявил, что перед ним также стояли вызовы внешнеполитического, экономического и общественного характера, а годы его правления выпали на «период сложных, драматических изменений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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