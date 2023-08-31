Российский истребитель сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Экипаж российского истребителя МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем и не допустил нарушения государственной границы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», – сказано в сообщении.
В Минобороны отметили, что при приближении МиГ-31 норвежский самолет развернулся от российской границы. В ведомстве добавили, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Это уже четвертый раз за последние две недели, когда Минобороны сообщает о приближении норвежского «Посейдона» к российской госгранице. В частности, подобные инциденты происходили 14, 23 и 24 августа. Ни в одном из случаев госграница не была нарушена.