Губернатор Ведерников: в небе над Псковом нейтрализовали неопознанный объект

30 августа в аэропорту Пскова были отменены все рейсы после ночной атаки беспилотников на аэродром. В результате никто не пострадал, однако были повреждены самолеты Ил-76. В тот же день налеты дронов были зафиксированы в Московской, Орловской, Калужской, Брянской и Рязанской областях и в Крыму. Позже Ведерников сообщил, что последствия атаки были устранены и аэропорт возобновил работу уже 31 августа. По его словам, взлетно-посадочная полоса осталась «в нормативном состоянии». Ущерб от атаки оценивается, гражданская инфраструктура не была повреждена, уточнил он.