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Губернатор Ведерников: в небе над Псковом нейтрализовали неопознанный объект

Ведомости

В небе над пригородном микрорайоном Кресты, расположенным рядом с аэропортом Пскова, был обнаружен и нейтрализован неопознанный объект, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», – написал он.

Разрушений и пострадавших из-за инцидента нет, добавил Ведерников.

30 августа в аэропорту Пскова были отменены все рейсы после ночной атаки беспилотников на аэродром. В результате никто не пострадал, однако были повреждены самолеты Ил-76. В тот же день налеты дронов были зафиксированы в Московской, Орловской, Калужской, Брянской и Рязанской областях и в Крыму. Позже Ведерников сообщил, что последствия атаки были устранены и аэропорт возобновил работу уже 31 августа. По его словам, взлетно-посадочная полоса осталась «в нормативном состоянии». Ущерб от атаки оценивается, гражданская инфраструктура не была повреждена, уточнил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину было доложено о ночной атаке 30 августа беспилотников на регионы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала массовую атаку беспилотников «абсолютной тупиковостью», в которой находится Киев. По ее словам, последние инциденты говорят об отсутствии перспективы развития у руководства Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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