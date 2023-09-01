Губернатор Ведерников: в небе над Псковом нейтрализовали неопознанный объект
В небе над пригородном микрорайоном Кресты, расположенным рядом с аэропортом Пскова, был обнаружен и нейтрализован неопознанный объект, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», – написал он.
Разрушений и пострадавших из-за инцидента нет, добавил Ведерников.
30 августа в аэропорту Пскова были отменены все рейсы после ночной атаки беспилотников на аэродром. В результате никто не пострадал, однако были повреждены самолеты Ил-76. В тот же день налеты дронов были зафиксированы в Московской, Орловской, Калужской, Брянской и Рязанской областях и в Крыму. Позже Ведерников сообщил, что последствия атаки были устранены и аэропорт возобновил работу уже 31 августа. По его словам, взлетно-посадочная полоса осталась «в нормативном состоянии». Ущерб от атаки оценивается, гражданская инфраструктура не была повреждена, уточнил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину было доложено о ночной атаке 30 августа беспилотников на регионы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала массовую атаку беспилотников «абсолютной тупиковостью», в которой находится Киев. По ее словам, последние инциденты говорят об отсутствии перспективы развития у руководства Украины.