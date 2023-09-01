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Политика

Лавров заявил, что у России нет желания «угробить» доллар

Ведомости

Россия не имеет желания «угробить» доллар – это США перестают обеспечивать роль своей валюты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема», – сказал Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Лавров также отметил, что курс Запада, который пытается «затормозить ход истории», может принести «только дополнительные конфронтационные ситуации» и сложности для мирового сообщества.

Министр заявил, что импульс установлению «справедливости и многополярности» придала военная операции на Украине, которая проводится Россией с февраля 2022 г. «Страны глобального Юга, мы еще называем их странами нового большинства, не хотят больше жить по тем правилам, которые "золотой миллиард" придумал под руководством США и всем навязывает», – уточнил он.

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На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. В марте президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай «все активнее» используют нацвалюты во взаимной торговле. По его словам, две трети товарооборота между странами уже «осуществляются в рублях и юанях». Тогда же Путин поддержал использование юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки.

В мае Лавров заявлял, что переход в торговле на национальные валюты окажет оздоровляющее воздействие на мировую экономику. Он отмечал, что доля доллара «последовательно снижается» и развитие взаимных расчетов в нацвалютах является «объективным процессом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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