Встреча в Джидде была нужна для донесения бесперспективности дискуссий без РФ
Саудовская Аравия заранее уведомила Россию о проведении встречи в Джидде, а также объяснила ее проведение стремлением донести до Киева и Запада бесперспективность переговоров по урегулированию без участия Москвы. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы студентов МГИМО.
«Наши саудовские друзья впоследствии нам рассказали о том, что они хотят у себя провести очередное совещание в таком формате в Джидде. Сказали, что это исключительно делается для того, чтобы донести до западных участников и самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия РФ», – рассказал он.
На этом западные страны «не успокоились» и провели несколько онлайн-встреч в середине августа уже не по всей «формуле Зеленского», а по каждому из десяти ее пунктов. В ходе этих мероприятий они «уговаривали» другие государства взять кураторство над отдельными положениями, которые касаются, например, продовольственной и энергетической безопасности.
«Это, конечно, игра нечистоплотная, всем это понято. И особенно удручает, мы узнали задним числом, что было обращение к генеральному секретарю ООН о том, чтобы он направил своих представителей на эти заседания и такие представители участвовали», – рассказал Лавров.
В начале августа в саудовской Джидде прошли переговоры, где Украина представила свою «формулу мира». Во встрече приняли участие около 40 государств, но России на встрече не было. В МИД РФ подчеркивали, что Москва рассчитывает, что партнеры России «поделятся с нами своими оценками» по результатам встречи.
Российская и украинская стороны начали переговоры по разрешению конфликта сразу после начала спецоперации. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале-марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс был заморожен, поскольку Украина вышла из переговоров. Российские власти не раз обвиняли Киев в срыве этого процесса.
Со своими мирными инициативами ранее выступали и некоторые третьи страны. Например, в феврале МИД Китая представил программу из 12 пунктов, которая включала в том числе и прекращение боевых действий. Мирные планы также предлагали Индонезия, Бразилия, ЮАР.