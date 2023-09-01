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Встреча в Джидде была нужна для донесения бесперспективности дискуссий без РФ

Ведомости

Саудовская Аравия заранее уведомила Россию о проведении встречи в Джидде, а также объяснила ее проведение стремлением донести до Киева и Запада бесперспективность переговоров по урегулированию без участия Москвы. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы студентов МГИМО.

«Наши саудовские друзья впоследствии нам рассказали о том, что они хотят у себя провести очередное совещание в таком формате в Джидде. Сказали, что это исключительно делается для того, чтобы донести до западных участников и самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия РФ», – рассказал он.

На этом западные страны «не успокоились» и провели несколько онлайн-встреч в середине августа уже не по всей «формуле Зеленского», а по каждому из десяти ее пунктов. В ходе этих мероприятий они «уговаривали» другие государства взять кураторство над отдельными положениями, которые касаются, например, продовольственной и энергетической безопасности.

«Это, конечно, игра нечистоплотная, всем это понято. И особенно удручает, мы узнали задним числом, что было обращение к генеральному секретарю ООН о том, чтобы он направил своих представителей на эти заседания и такие представители участвовали», – рассказал Лавров.

В начале августа в саудовской Джидде прошли переговоры, где Украина представила свою «формулу мира». Во встрече приняли участие около 40 государств, но России на встрече не было. В МИД РФ подчеркивали, что Москва рассчитывает, что партнеры России «поделятся с нами своими оценками» по результатам встречи.

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Российская и украинская стороны начали переговоры по разрешению конфликта сразу после начала спецоперации. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале-марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс был заморожен, поскольку Украина вышла из переговоров. Российские власти не раз обвиняли Киев в срыве этого процесса.

Со своими мирными инициативами ранее выступали и некоторые третьи страны. Например, в феврале МИД Китая представил программу из 12 пунктов, которая включала в том числе и прекращение боевых действий. Мирные планы также предлагали Индонезия, Бразилия, ЮАР.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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