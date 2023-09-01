Встреча в Джидде была нужна для донесения бесперспективности дискуссий без РФ

«Наши саудовские друзья впоследствии нам рассказали о том, что они хотят у себя провести очередное совещание в таком формате в Джидде. Сказали, что это исключительно делается для того, чтобы донести до западных участников и самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия РФ», – рассказал он.