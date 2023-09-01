МИД: Россия не одобрит декларацию саммита G20 без отражения в ней позиции РФ
Декларация саммита «Группы двадцати» (G20) будет одобрена Россией, если в ней будет отражена ее позиция, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
«Общей декларации от имени всех членов, в которой не будет отражена наша позиция, не будет. Такой декларации не будет», – сказал министр.
По словам Лаврова, на каждом мероприятии G20 обсуждается ситуация на Украине. «Если вы уж решили переписать мандат "двадцатки", хотите, чтобы она занималась международным кризисами, – мы дали свой документ, где перечислены сохраняющиеся до сих пор конфликты, которые коренятся в развязанных Западом войнах. Если хотят, давайте все обсуждать», – сказал он и уточнил, что тогда это будет «дублирование работы ООН».
Ранее «Ведомости» писали, что страны «Группы двадцати» могут не согласовать итоговый совместный документ из-за ряда противоречий между ними – в том числе по вопросам мировой политики и климата.
Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. МИД России сообщал, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует лично присутствовать на саммите «двадцатки». На прошлогоднем саммите G20 в Индонезии Россию также представлял Лавров.
Источники, знакомые с черновым содержанием итогового коммюнике G20, сообщали, что несогласие с итоговым документом могут выразить страны G7 (Великобритания, Италия, Германия, Франция, Канада, Япония и США) из-за призыва выделить дополнительные $500 млрд для достижения целей устойчивого развития.