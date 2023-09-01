МИД: Россия не одобрит декларацию саммита G20 без отражения в ней позиции РФ

По словам Лаврова, на каждом мероприятии G20 обсуждается ситуация на Украине. «Если вы уж решили переписать мандат "двадцатки", хотите, чтобы она занималась международным кризисами, – мы дали свой документ, где перечислены сохраняющиеся до сих пор конфликты, которые коренятся в развязанных Западом войнах. Если хотят, давайте все обсуждать», – сказал он и уточнил, что тогда это будет «дублирование работы ООН».