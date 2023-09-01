Саммит G20 в Индии пройдет без Си Цзиньпина и Владимира Путина

Китай представит на ежегодном форуме премьер Госсовета (глава правительства) Ли Цян, сообщили Reuters источники в Индии, при этом не указав причину отказа Си приехать. Ранее он посещал все саммиты, за исключением встречи 2021 г. в Риме во время пандемии коронавируса, но тогда он принял участие по видеосвязи. Индийцы с самого начала заявили, что не намерены давать лидерам подобную возможность в 2023 г., рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с позицией организаторов. Кроме того, на саммит из лидеров стран не приедет и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который очень редко выезжает за пределы страны. «Ведомости» направили запросы шерпе (помощнику премьера по связям G20) Индии Амитабху Канту и в посольство Индии в России.