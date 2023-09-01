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Саммит G20 в Индии пройдет без Си Цзиньпина и Владимира Путина

Поэтому итоговый документ по результатам встречи впервые может быть не принят
Владимир Кулагин
Без участия Владимира Путина и Си Цзиньпина саммит G20 уже не будет иметь прежнего масштаба и значения / SAJJAD HUSSAIN / AFP

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустит саммит лидеров стран «Группы двадцати» (G20) в Индии, который пройдет в ее столице Нью-Дели 9–10 сентября. Первым об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в двух странах, позже информацию подтвердил и дипломатический источник «Ведомостей».

Китай представит на ежегодном форуме премьер Госсовета (глава правительства) Ли Цян, сообщили Reuters источники в Индии, при этом не указав причину отказа Си приехать. Ранее он посещал все саммиты, за исключением встречи 2021 г. в Риме во время пандемии коронавируса, но тогда он принял участие по видеосвязи. Индийцы с самого начала заявили, что не намерены давать лидерам подобную возможность в 2023 г., рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с позицией организаторов. Кроме того, на саммит из лидеров стран не приедет и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который очень редко выезжает за пределы страны. «Ведомости» направили запросы шерпе (помощнику премьера по связям G20) Индии Амитабху Канту и в посольство Индии в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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