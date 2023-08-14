Индия рассказала о приоритетах своего председательства в G20 накануне саммита

Индия рассказала о приоритетах своего председательства в G20 накануне саммитаДели хочет быть лидером Юга и обсуждать проблемы мировой экономики, а не Украины
Председательствующая в «группе двадцати» (G20) в 2023 г. Индия будет продвигать «человекоцентричную глобализацию» и помогать решению глобальных социально-экономических вызовов на саммите лидеров стран - участниц группы в Дели 9-10 сентября. Об этом журналистам в Дели 14 августа заявил главный координатор по подготовке саммита G20 Харш Вардхан Шрингла, передает корреспондент «Ведомостей».
Украинский конфликт – один из факторов глобальных энергетических, продовольственных и инфляционных рисков. Но «геополитические вопросы не находятся в центре приоритетов» индийской повестки в G20, которая изначально является экономическим форматом, подчеркнул Шрингла.
С аналогичной позицией выступил и шерпа Индии в G20 (доверенное лицо премьера страны Нарендры Моди в группе) Амитабх Кант. Ни координатор, ни шерпа не говорили, пригласит ли Индия президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Дели.
Кант подчеркнул, что на саммит позвали как «специальных гостей» лидеров Бангладеш, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, Испании, Омана и Сингапура, «демонстрируя различные экономики» по уровню развития и географическому положению, что отвечает индийскому лозунгу саммита «Одна земля – одна семья – одно будущее».
«[Перед миром и «двадцаткой» стоят] вызовы экономические. Безработица, устойчивое развитие, треть мира [страдает] от инфляции, бедности, у трети [стран] мира замедляется экономика, более 75 стран находятся в глобальном долговом кризисе, [есть] проблемы поставок продовольствия и удобрений. Это важная проблема – Украина, но есть много [других] важных проблем. Очень важно прийти к целям устойчивого развития, экономического развития, технологической трансформации», – подчеркнул шерпа Индии Кант.
Отвечая на вопрос, будет ли отдельно упоминаться в декларации по итогам мероприятия украинская проблема, как это было на саммите в ноябре 2022 г. в Индонезии, и будут ли эти пункты согласованы, Шрингла утверждал, что на всех министерских встречах по подготовке к саммиту (с февраля по август их прошло 14. – «Ведомости») по ключевым профильным вопросам от борьбы с коррупцией до инфляции на самом деле неизменно достигался консенсус. По его словам, «упоминаемые пункты» по Украине не удавалось согласовать из-за позиций «только двух стран» и это не оказывало принципиального влияния на результат.
«Геополитические проблемы будут обсуждаться не через декларации. G20 – это форум для стимулирования развития. Мы собираемся фокусироваться на глобальном экономическом росте. В декларации мы ожидаем отражение оптимизма, надежды, она будет очень инклюзивной и амбициозной», – заявил Кант, не уточнив, означает ли это наличие или отсутствие упоминания российско-украинского конфликта в финальном документе.
По словам отвечающего за логистику и размещение участников оперативного секретаря оргкомитета саммита в Дели Муктеша Пардеши, Индия планирует принять 60 делегаций общей численностью до 30 000 человек. В отличие от прошлых саммитов, отметил Пардеши, мероприятия будут сконцентрированы не вокруг столицы, а распределены в 60 местах в 28 штатах и территориях страны, самая дальняя из которых находится на Андаманских островах ближе к Юго-Восточной Азии, нежели к Дели. Это отвечает той идее, что Индия является «самой большой демократией в мире».
Но мероприятия, связанные с участием мировых лидеров и высших чиновников, будут сосредоточены в основном в Дели, сказал Пардеши.