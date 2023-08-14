Индия рассказала о приоритетах своего председательства в G20 накануне саммита

Отвечая на вопрос, будет ли отдельно упоминаться в декларации по итогам мероприятия украинская проблема, как это было на саммите в ноябре 2022 г. в Индонезии, и будут ли эти пункты согласованы, Шрингла утверждал, что на всех министерских встречах по подготовке к саммиту (с февраля по август их прошло 14. – «Ведомости») по ключевым профильным вопросам от борьбы с коррупцией до инфляции на самом деле неизменно достигался консенсус. По его словам, «упоминаемые пункты» по Украине не удавалось согласовать из-за позиций «только двух стран» и это не оказывало принципиального влияния на результат.