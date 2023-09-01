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На Украине предъявили заочное обвинение главе ЦИК Памфиловой

Ведомости

Генпрокуратура Украины предъявила заочное обвинение председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, ее заместителю Николаю Булаеву и секретарю Наталье Будариной по факту подготовки предстоящих выборов в России. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

«В посягательстве на территориальную целостность Украины подозревают председателя, заместителя и секретаря ЦИК РФ. <...> Им инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», – сказано в сообщении.

Как отметили в генпрокуратуре, все трое принимали участие в подготовке и проведении референдумов и выборов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В комментарии ТАСС Памфилова отметила, что у нее нет времени обращать внимание на возбужденное украинской стороной дело. «Сейчас нет ни времени, ни желания обращать внимание на столь незначительный повод», – сказала она.

В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.

Ранее по теме: Памфилова: жители новых регионов смогут проголосовать в других субъектах России

Новые регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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