На Украине предъявили заочное обвинение главе ЦИК Памфиловой
«В посягательстве на территориальную целостность Украины подозревают председателя, заместителя и секретаря ЦИК РФ. <...> Им инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», – сказано в сообщении.
Как отметили в генпрокуратуре, все трое принимали участие в подготовке и проведении референдумов и выборов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В комментарии ТАСС Памфилова отметила, что у нее нет времени обращать внимание на возбужденное украинской стороной дело. «Сейчас нет ни времени, ни желания обращать внимание на столь незначительный повод», – сказала она.
В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.
Новые регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.