Памфилова: жители новых регионов смогут проголосовать в других субъектах России
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в других регионах России. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью «РИА Новости».
Она пояснила, что жители этих четырех регионов оказались в других субъектах России «по разным уважительным причинам». Памфилова добавила, что власти должны были обеспечить для них возможность проголосовать, поэтому было принято решение открыть 329 экстерриториальных участков на территории России.
В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.
Ранее Памфилова отмечала, что конкуренция на выборах в новых регионах РФ присутствует. По ее словам, в выборах в заксобрания в ДНР и ЛНР примут участие представители всех пяти парламентских партий, в Запорожской и Херсонской областях – четырех. Вместе с тем ЦИК допускал перенос выборов в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации или возникновения угрозы безопасности для избирателей.
Новые регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.