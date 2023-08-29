Памфилова: жители новых регионов смогут проголосовать в других субъектах России

Ранее Памфилова отмечала, что конкуренция на выборах в новых регионах РФ присутствует. По ее словам, в выборах в заксобрания в ДНР и ЛНР примут участие представители всех пяти парламентских партий, в Запорожской и Херсонской областях – четырех. Вместе с тем ЦИК допускал перенос выборов в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации или возникновения угрозы безопасности для избирателей.