Досрочное голосование в новых регионах начнется 30 августа

Как сообщала ранее Памфилова, ЦИК зарегистрировал более 81 000 кандидатов на выборы, из них более 70 700 – политических партий и еще свыше 10 500 – самовыдвиженцы. На прошлой неделе стало известно, что возможность проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет только у граждан, находящихся на территории России. По словам Памфиловой, западные страны «сделали этот формат невозможным» из-за ряда введенных против России санкций.