Досрочное голосование в новых регионах начнется 30 августа
Досрочное голосование в новых регионах России начнется 30 августа. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.
«В наших новых субъектах досрочное голосование начинается с 30 августа, поскольку там сокращенный период избирательной кампании по понятным причинам», — сказала она.
В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Граждане смогут принять участие в выборах различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных органов государственной власти. В большинстве регионов голосование будет идти три дня. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых субъектах РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
При этом Памфилова ранее допускала, что выборы в новых регионах России могут быть перенесены в последний момент. Причиной переноса может стать резкое ухудшение ситуации в том или ином новом субъекте России и возникновение угрозы безопасности для избирателей. Однако сейчас такой необходимости нет, подчеркнула Памфилова.
Как сообщала ранее Памфилова, ЦИК зарегистрировал более 81 000 кандидатов на выборы, из них более 70 700 – политических партий и еще свыше 10 500 – самовыдвиженцы. На прошлой неделе стало известно, что возможность проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет только у граждан, находящихся на территории России. По словам Памфиловой, западные страны «сделали этот формат невозможным» из-за ряда введенных против России санкций.