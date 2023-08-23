ЦИК: на сентябрьские выборы зарегистрировано более 81 000 кандидатов
Центризбирком зарегистрировал более 81 000 кандидатов, которые примут участие в выборах в сентябре. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
«На сей момент уже во всех регионах, включая наши четыре новые территории, завершился этап регистрации кандидатов. <...> Зарегистрированы 81 306 человек, из них 70 726 – от 20 политических партий <...>, и 10 580 – это самовыдвиженцы», – сказала Памфилова на заседании Центризбиркома (цитата по «Интерфаксу»).
Глава ЦИК уточнила, что всего было выдвинуто около 85 000 человек, включая более 12 000 самовыдвиженцев. Она отметила низкий процент отказов – около 1,5% по всем уровням в среднем.
Памфилова также заявила, что конкуренция на выборах в новых регионах РФ присутствует, у граждан есть выбор, за кого проголосовать. По ее словам, в выборах в заксобрания в ДНР и ЛНР примут участие представители всех пяти парламентских партий, в Запорожской и Херсонской областях – четырех.
В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Граждане смогут принять участие в выборах различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных органов государственной власти. В большинстве регионов голосование будет идти три дня. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых субъектах РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.