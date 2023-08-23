ЦИК: на сентябрьские выборы зарегистрировано более 81 000 кандидатов

Памфилова также заявила, что конкуренция на выборах в новых регионах РФ присутствует, у граждан есть выбор, за кого проголосовать. По ее словам, в выборах в заксобрания в ДНР и ЛНР примут участие представители всех пяти парламентских партий, в Запорожской и Херсонской областях – четырех.