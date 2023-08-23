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ЦИК: на сентябрьские выборы зарегистрировано более 81 000 кандидатов

Ведомости

Центризбирком зарегистрировал более 81 000 кандидатов, которые примут участие в выборах в сентябре. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«На сей момент уже во всех регионах, включая наши четыре новые территории, завершился этап регистрации кандидатов. <...> Зарегистрированы 81 306 человек, из них 70 726 – от 20 политических партий <...>, и 10 580 – это самовыдвиженцы», – сказала Памфилова на заседании Центризбиркома (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ЦИК уточнила, что всего было выдвинуто около 85 000 человек, включая более 12 000 самовыдвиженцев. Она отметила низкий процент отказов – около 1,5% по всем уровням в среднем.

Памфилова также заявила, что конкуренция на выборах в новых регионах РФ присутствует, у граждан есть выбор, за кого проголосовать. По ее словам, в выборах в заксобрания в ДНР и ЛНР примут участие представители всех пяти парламентских партий, в Запорожской и Херсонской областях – четырех. 

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В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Граждане смогут принять участие в выборах различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных органов государственной власти. В большинстве регионов голосование будет идти три дня. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых субъектах РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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