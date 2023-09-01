На Шульман составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Ранее Шульман уже привлекалась по аналогичной статье. Иск по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (эта статья утратила силу в декабре 2022 г.) был зарегистрирован в Мещанском суде 1 июля 2022 г. Тогда максимальный штраф по этой статье составлял 10 000 руб. Решение по делу было принято в августе 2022 г., оно вступило в силу 28 февраля.