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Общество

На Шульман составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Мещанский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении политолога Екатерины Шульман (признана иноагентом) из-за отсутствия маркировки иноагента. Это следует из картотеки суда.

Ей грозит штраф до 50 000 руб. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иноагентом).

Ранее Шульман уже привлекалась по аналогичной статье. Иск по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (эта статья утратила силу в декабре 2022 г.) был зарегистрирован в Мещанском суде 1 июля 2022 г. Тогда максимальный штраф по этой статье составлял 10 000 руб. Решение по делу было принято в августе 2022 г., оно вступило в силу 28 февраля.  

Шульман была внесена в список иностранных агентов в апреле 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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