На Шульман составили протокол за отсутствие маркировки иноагента
Мещанский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении политолога Екатерины Шульман (признана иноагентом) из-за отсутствия маркировки иноагента. Это следует из картотеки суда.
Ей грозит штраф до 50 000 руб. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иноагентом).
Ранее Шульман уже привлекалась по аналогичной статье. Иск по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (эта статья утратила силу в декабре 2022 г.) был зарегистрирован в Мещанском суде 1 июля 2022 г. Тогда максимальный штраф по этой статье составлял 10 000 руб. Решение по делу было принято в августе 2022 г., оно вступило в силу 28 февраля.
Шульман была внесена в список иностранных агентов в апреле 2022 г.