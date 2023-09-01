Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Белгородской областью

Это вторая попытка украинского беспилотника атаковать Белгородскую область за последние сутки. Ранее Минобороны сообщило, что система ПВО сбила БПЛА ориентировочно в 07:30 мск. Губернатор региона Вячеслав Гладков позже сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал.