Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Белгородской областью
Российская система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«1 сентября около 21.15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области», – сказано в сообщении.
Это вторая попытка украинского беспилотника атаковать Белгородскую область за последние сутки. Ранее Минобороны сообщило, что система ПВО сбила БПЛА ориентировочно в 07:30 мск. Губернатор региона Вячеслав Гладков позже сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
В Белгородской области регулярно сообщают об атаках со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.