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Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Белгородской областью

Ведомости

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«1 сентября около 21.15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ.  Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области», – сказано в сообщении.

Это вторая попытка украинского беспилотника атаковать Белгородскую область за последние сутки. Ранее Минобороны сообщило, что система ПВО сбила БПЛА ориентировочно в 07:30 мск. Губернатор региона Вячеслав Гладков позже сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал. 

Ранее по теме: ВСУ ударили по четырем районам Белгородской области за сутки

В Белгородской области регулярно сообщают об атаках со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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