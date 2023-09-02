СМИ: США планируют поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о том, что Лондон поставит Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники. 25 апреля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания уже направила ВСУ тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Однако Лондон не знает, где Киев будет использовать эти снаряды, поскольку теперь они находятся под контролем ВСУ, подчеркнул Хиппи.