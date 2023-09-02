СМИ: США планируют поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков
Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Украине боеприпасы с обедненным ураном, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Агентство ознакомилось с соответствующим документом, также решение подтвердили два американских чиновника. Такие снаряды для танков Abrams могут войти в очередной пакет помощи, о котором будет сообщено на следующей неделе.
По данным одного из чиновников, пакет помощи будет в размере от $240 млн до $375 млн, в зависимости от его окончательного содержания.
20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о том, что Лондон поставит Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники. 25 апреля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания уже направила ВСУ тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Однако Лондон не знает, где Киев будет использовать эти снаряды, поскольку теперь они находятся под контролем ВСУ, подчеркнул Хиппи.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что Россия будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.