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Киевский суд арестовал украинского олигарха Коломойского

Ведомости

Шевченковский суд Киева постановил арестовать украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца, сообщает местное издание «Вести».

«Суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на 2 месяца», – говорится в сообщении.

При этом суд сохранил возможность внесения залога в 509 млн грн (около 1,32 млрд руб. по текущему курсу). Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Ранее 2 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) вручила Коломойскому подозрение по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. До этого силовики провели обыски в его доме.

Следствие подозревает олигарха в том, что он в течение 2013-2020 гг. легализовал более $13 млн, выведя средства за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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