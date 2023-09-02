Киевский суд арестовал украинского олигарха Коломойского
Шевченковский суд Киева постановил арестовать украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца, сообщает местное издание «Вести».
«Суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на 2 месяца», – говорится в сообщении.
При этом суд сохранил возможность внесения залога в 509 млн грн (около 1,32 млрд руб. по текущему курсу). Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Ранее 2 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) вручила Коломойскому подозрение по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. До этого силовики провели обыски в его доме.
Следствие подозревает олигарха в том, что он в течение 2013-2020 гг. легализовал более $13 млн, выведя средства за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.