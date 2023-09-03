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Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны. Заявление Медведева опубликовано в Telegram-канале правительства Сахалинской области.

По мнению Медведева, Токио проводит курс на новую милитаризацию, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Медведев в своем заявлении полагает, что Япония при поддержке США активно расширяет военную инфраструктуру.

Страна закупает иностранное вооружение и отменяет ограничения на так называемые силы самообороны и военные операции за рубежом. Вблизи Курильских островов, по словам Медведева, проходят войсковые учения, осложняющие обстановку в АТР.

«Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», – подчеркнул зампред Совбеза.

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Медведев сделал заявления в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому он отмечается 3 сентября.

Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. после заключения Московской декларации, после чего СССР и Япония возобновили дипломатические отношения. Согласно позиции Токио, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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