Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны. Заявление Медведева опубликовано в Telegram-канале правительства Сахалинской области.
По мнению Медведева, Токио проводит курс на новую милитаризацию, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Медведев в своем заявлении полагает, что Япония при поддержке США активно расширяет военную инфраструктуру.
Страна закупает иностранное вооружение и отменяет ограничения на так называемые силы самообороны и военные операции за рубежом. Вблизи Курильских островов, по словам Медведева, проходят войсковые учения, осложняющие обстановку в АТР.
«Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», – подчеркнул зампред Совбеза.
Медведев сделал заявления в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому он отмечается 3 сентября.
Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. после заключения Московской декларации, после чего СССР и Япония возобновили дипломатические отношения. Согласно позиции Токио, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.