Президент Нигерии решил отозвать послов из всех стран мира
Президент Нигерии Бола Тинубу приказал отозвать всех послов страны по всему миру после изучения ситуации в нигерийских консульствах и посольствах. Об этом на платформе X (бывшая Twitter) сообщила администрация главы государства.
«Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех профессиональных и непрофессиональных послов с их должностей по всему миру. Директива президента является продолжением его тщательного изучения нынешнего положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру», – говорится в сообщении.
Президент Нигерии, как отмечается, «полон решимости» обеспечить в будущем эффективное и качественное предоставление услуг гражданам, резидентам и потенциальным гостям Нигерии. В связи с этим Тинубу также распорядился не отзывать постоянных представителей Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве в связи с предстоящим заседанием Генеральной Ассамблеи организации. Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября.