Президент Нигерии решил отозвать послов из всех стран мира

Президент Нигерии, как отмечается, «полон решимости» обеспечить в будущем эффективное и качественное предоставление услуг гражданам, резидентам и потенциальным гостям Нигерии. В связи с этим Тинубу также распорядился не отзывать постоянных представителей Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве в связи с предстоящим заседанием Генеральной Ассамблеи организации. Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября.