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Президент Нигерии решил отозвать послов из всех стран мира

Ведомости

Президент Нигерии Бола Тинубу приказал отозвать всех послов страны по всему миру после изучения ситуации в нигерийских консульствах и посольствах. Об этом на платформе X (бывшая Twitter) сообщила администрация главы государства.

«Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех профессиональных и непрофессиональных послов с их должностей по всему миру. Директива президента является продолжением его тщательного изучения нынешнего положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру», – говорится в сообщении.

Президент Нигерии, как отмечается, «полон решимости» обеспечить в будущем эффективное и качественное предоставление услуг гражданам, резидентам и потенциальным гостям Нигерии. В связи с этим Тинубу также распорядился не отзывать постоянных представителей Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве в связи с предстоящим заседанием Генеральной Ассамблеи организации. Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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