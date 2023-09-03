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Гладков сообщил о последствиях удара ВСУ по поселку Уразово

Ведомости

Под обстрел со стороны Украины утром 3 сентября попал поселок Уразово в Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет», – написал он.

По данным главы региона, разные повреждения получили четыре частных домовладения, пострадал один легковой автомобиль. На месте происшествия работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, добавил Гладков.

Уразово попало под обстрел накануне, 2 сентября. Поселок подвергся удару из реактивной системы залпового огня (РСЗО), один снаряд попал в частный жилой дом. Один мужчина скончался от осколочных ранений. При атаке пострадали еще два человека, писал Гладков.

В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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