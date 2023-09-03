Гладков сообщил о последствиях удара ВСУ по поселку Уразово
Под обстрел со стороны Украины утром 3 сентября попал поселок Уразово в Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет», – написал он.
По данным главы региона, разные повреждения получили четыре частных домовладения, пострадал один легковой автомобиль. На месте происшествия работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, добавил Гладков.
Уразово попало под обстрел накануне, 2 сентября. Поселок подвергся удару из реактивной системы залпового огня (РСЗО), один снаряд попал в частный жилой дом. Один мужчина скончался от осколочных ранений. При атаке пострадали еще два человека, писал Гладков.
В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.