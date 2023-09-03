Гладков сообщил о последствиях удара ВСУ по поселку Уразово

Уразово попало под обстрел накануне, 2 сентября. Поселок подвергся удару из реактивной системы залпового огня (РСЗО), один снаряд попал в частный жилой дом. Один мужчина скончался от осколочных ранений. При атаке пострадали еще два человека, писал Гладков.