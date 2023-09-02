При обстреле поселка в Белгородской области погиб мужчина
Поселок Уразово Валуйского городского округа попал под обстрел со стороны Украины, в результате погиб мужчина, еще два человека получили ранения и находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, поселок подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО), один снаряд попал в частный жилой дом. Один мужчина скончался от осколочных ранений. При атаке пострадали еще два человека, уточнил Гладков.
«У мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается. Врачи оценивают их состояние как тяжелое», – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ракетными боеприпасами повреждено около 20 домовладений, на месте атаки работают оперативные и аварийные службы, добавил Гладков.
26 августа в результате обстрела со стороны Украины также погиб мирный житель. Власти сообщали, что тогда под удар попало село Щетиновка – ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву.
В тот же день губернатор сообщил об обстреле поселка Уразово из «Града». Кассетные боеприпасы попали по частным домам и на территорию сельскохозяйственного магазина, ранения получили шесть человек.
Белгородская область и другие приграничные территории подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.