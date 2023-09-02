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Политика

При обстреле поселка в Белгородской области погиб мужчина

Ведомости

Поселок Уразово Валуйского городского округа попал под обстрел со стороны Украины, в результате погиб мужчина, еще два человека получили ранения и находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

По данным главы региона, поселок подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО), один снаряд попал в частный жилой дом. Один мужчина скончался от осколочных ранений. При атаке пострадали еще два человека, уточнил Гладков.

«У мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается. Врачи оценивают их состояние как тяжелое», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

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Ракетными боеприпасами повреждено около 20 домовладений, на месте атаки работают оперативные и аварийные службы, добавил Гладков.

26 августа в результате обстрела со стороны Украины также погиб мирный житель. Власти сообщали, что тогда под удар попало село Щетиновка – ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву.

В тот же день губернатор сообщил об обстреле поселка Уразово из «Града». Кассетные боеприпасы попали по частным домам и на территорию сельскохозяйственного магазина, ранения получили шесть человек.

Белгородская область и другие приграничные территории подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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