Гладков сообщил о гибели жителя Щетиновки в результате обстрела
Мирный житель села Щетиновка погиб в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», – рассказал Гладков.
По его словам, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сегодня губернатор сообщил об обстреле поселка Уразово из «Града». Кассетные боеприпасы попали по частным домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. В результате ранения получили шесть человек, также были повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Гладков уточнил, что один пострадавший мужчина находится «в крайне тяжелом состоянии».
Следственный комитет России сообщил, что расследует обстрелы Уразово кассетными боеприпасами. Там пообещали установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям причастных лиц.
Белгородская область и другие приграничные территории подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.