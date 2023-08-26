Гладков сообщил о гибели жителя Щетиновки в результате обстрела

Ранее сегодня губернатор сообщил об обстреле поселка Уразово из «Града». Кассетные боеприпасы попали по частным домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. В результате ранения получили шесть человек, также были повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Гладков уточнил, что один пострадавший мужчина находится «в крайне тяжелом состоянии».