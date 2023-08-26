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Гладков сообщил о гибели жителя Щетиновки в результате обстрела

Ведомости

Мирный житель села Щетиновка погиб в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», – рассказал Гладков. 

По его словам, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. 

Ранее сегодня губернатор сообщил об обстреле поселка Уразово из «Града». Кассетные боеприпасы попали по частным домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. В результате ранения получили шесть человек, также были повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Гладков уточнил, что один пострадавший мужчина находится «в крайне тяжелом состоянии». 

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Следственный комитет России сообщил, что расследует обстрелы Уразово кассетными боеприпасами. Там пообещали установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям причастных лиц.

Белгородская область и другие приграничные территории подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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