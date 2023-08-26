На подлете к Белгороду система ПВО сбила беспилотник
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородской областью, на подлете к областному центру сбит беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал Гладков.
Ранее в субботу, 26 августа, система ПВО сработала в Шебекинском городском округе. Утром сбили БПЛА самолетного типа в районе села Купино. По предварительным данным губернатора, пострадавших и разрушений нет. Минобороны также сообщало о пресечении попытки атаки со стороны Украины по российским объектам, она произошла около 9:00 мск.
В ночь на 26 августа средства ПВО также уничтожили беспилотник в Истринском районе Московской области, никто не пострадал, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
Накануне, 25 августа, средства ПВО перехватили украинский беспилотник в Бабынинском районе Калужской области. В тот же день был сбит беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Кроме того, Минобороны на этой неделе сообщило об уничтожении доработанной ракеты комплекса ПВО С-200 над территорией Калужской области, в результате инцидента никто не пострадал.