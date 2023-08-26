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На подлете к Белгороду система ПВО сбила беспилотник

Ведомости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородской областью, на подлете к областному центру сбит беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал Гладков.

Ранее в субботу, 26 августа, система ПВО сработала в Шебекинском городском округе. Утром сбили БПЛА самолетного типа в районе села Купино. По предварительным данным губернатора, пострадавших и разрушений нет. Минобороны также сообщало о пресечении попытки атаки со стороны Украины по российским объектам, она произошла около 9:00 мск.

Ранее по теме: Количество пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до шести

В ночь на 26 августа средства ПВО также уничтожили беспилотник в Истринском районе Московской области, никто не пострадал, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне, 25 августа, средства ПВО перехватили украинский беспилотник в Бабынинском районе Калужской области. В тот же день был сбит беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Кроме того, Минобороны на этой неделе сообщило об уничтожении доработанной ракеты комплекса ПВО С-200 над территорией Калужской области, в результате инцидента никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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