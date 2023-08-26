На подлете к Белгороду система ПВО сбила беспилотник

Накануне, 25 августа, средства ПВО перехватили украинский беспилотник в Бабынинском районе Калужской области. В тот же день был сбит беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Кроме того, Минобороны на этой неделе сообщило об уничтожении доработанной ракеты комплекса ПВО С-200 над территорией Калужской области, в результате инцидента никто не пострадал.