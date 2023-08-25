Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Калужской областью
Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник в Бабынинском районе Калужской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области», – говорится в сообщении.
Аппарат, при помощи которого ВСУ намеревались совершить террористическую атаку, был перехвачен около 12:00 по мск, добавили в оборонном ведомстве.
В 13:00 российские силы ПВО также сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Сегодня ночью Минобороны сообщило об уничтожении ракеты доработанного комплекса ПВО С-200 над территорией Калужской области. По данным ведомства, Киев готовился с ее помощью нанести удары по гражданским объектам. Как отметил губернатор региона Владислав Шапша, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также обнаружено не было. Он уточнил, что система ПВО в регионе сработала ориентировочно в 00:30 мск в Малоярославецком и Жуковском районах.
С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.