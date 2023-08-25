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Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Калужской областью

Ведомости

Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник в Бабынинском районе Калужской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области», – говорится в сообщении.

Аппарат, при помощи которого ВСУ намеревались совершить террористическую атаку, был перехвачен около 12:00 по мск, добавили в оборонном ведомстве.

В 13:00 российские силы ПВО также сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

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Сегодня ночью Минобороны сообщило об уничтожении ракеты доработанного комплекса ПВО С-200 над территорией Калужской области. По данным ведомства, Киев готовился с ее помощью нанести удары по гражданским объектам. Как отметил губернатор региона Владислав Шапша, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также обнаружено не было. Он уточнил, что система ПВО в регионе сработала ориентировочно в 00:30 мск в Малоярославецком и Жуковском районах.

С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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