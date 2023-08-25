Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Калужской областью

Сегодня ночью Минобороны сообщило об уничтожении ракеты доработанного комплекса ПВО С-200 над территорией Калужской области. По данным ведомства, Киев готовился с ее помощью нанести удары по гражданским объектам. Как отметил губернатор региона Владислав Шапша, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также обнаружено не было. Он уточнил, что система ПВО в регионе сработала ориентировочно в 00:30 мск в Малоярославецком и Жуковском районах.