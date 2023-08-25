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Кремль заявил об эффективности российских систем ПВО против атак дронов

Ведомости

Системы ПВО и все другие необходимые системы защиты работают эффективно в условиях активных атак дронов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что все системы ПВО работают достаточно эффективно, но при этом нужно принимать во внимание, что террористическая активность, в основном, нацелена на жилые дома и объекты. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться для того, чтобы исключить эту террористическую угрозу.

«Может быть, не всегда позволяет (система ПВО – "Ведомости".) избегать каких-то незначительных повреждений, но, тем не менее, надо признать, что ПВО и все необходимые системы защиты работают эффективно», – объяснил Песков.

Аналогичная террористическая активность характерна и для Крыма, сообщил Песков, отвечая на вопрос о заявленной Украиной высадке десанта и ударах по Крымскому мосту. Там также принимаются все необходимые меры, поэтому продолжение спецоперации необходимо, пояснил пресс-секретарь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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