Кремль заявил об эффективности российских систем ПВО против атак дронов

Он отметил, что все системы ПВО работают достаточно эффективно, но при этом нужно принимать во внимание, что террористическая активность, в основном, нацелена на жилые дома и объекты. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться для того, чтобы исключить эту террористическую угрозу.