Кремль заявил об эффективности российских систем ПВО против атак дронов
Системы ПВО и все другие необходимые системы защиты работают эффективно в условиях активных атак дронов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что все системы ПВО работают достаточно эффективно, но при этом нужно принимать во внимание, что террористическая активность, в основном, нацелена на жилые дома и объекты. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться для того, чтобы исключить эту террористическую угрозу.
«Может быть, не всегда позволяет (система ПВО – "Ведомости".) избегать каких-то незначительных повреждений, но, тем не менее, надо признать, что ПВО и все необходимые системы защиты работают эффективно», – объяснил Песков.
Аналогичная террористическая активность характерна и для Крыма, сообщил Песков, отвечая на вопрос о заявленной Украиной высадке десанта и ударах по Крымскому мосту. Там также принимаются все необходимые меры, поэтому продолжение спецоперации необходимо, пояснил пресс-секретарь.